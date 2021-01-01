Англия

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш заработал на себе больше всего фолов в 2020 году.

В 2020 году Джек Грилиш оказался самым сложным оппонентом для соперников среди всех футболистов ведущих европейских чемпионатов — сообщает Squawka Football.

Полузащитник Астон Виллы заработал на себе 148 фолов и по этому показателю значительно опередил Белотти — 115 и разделивших третье место Рафинью, Фекира и Заа — по 97 фолов. На Месси в 2020 году в чемпионате сфолили "всего" 90 раз.

Ранее сообщалось, что лучшим в Европе в 2020 году по голам из-за пределов штрафной площадки стал Руслан Малиновский.

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