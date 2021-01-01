Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш заработал на себе больше всего фолов в 2020 году.
Джек Грилиш, Getty Images
01 января 2021, 16:08
В 2020 году Джек Грилиш оказался самым сложным оппонентом для соперников среди всех футболистов ведущих европейских чемпионатов — сообщает Squawka Football.
Полузащитник Астон Виллы заработал на себе 148 фолов и по этому показателю значительно опередил Белотти — 115 и разделивших третье место Рафинью, Фекира и Заа — по 97 фолов. На Месси в 2020 году в чемпионате сфолили "всего" 90 раз.
Ранее сообщалось, что лучшим в Европе в 2020 году по голам из-за пределов штрафной площадки стал Руслан Малиновский.
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