Англия

Игрок в будущем может сменить Примеру на АПЛ.

Руководство Ливерпуля рассматривает вариант с приглашением в команду защитника Реала Серхио Рамоса, чей контракт заканчивается летом, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, помимо мерсисайдцев, в услугах испанского футболиста также заинтересованы Тоттенхэм, Манчестер Сити и ПСЖ.

Напомним, мадридцы ведут активные переговоры с Рамосом, чтобы продлить сотрудничество, но игрок отверг последнее предложение.

Отмечалось, что испанца не устраивает предложенный клубом срок нового соглашения, который составляет всего один год.