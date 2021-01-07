Игрок в будущем может сменить Примеру на АПЛ.
Серхио Рамос, getty images
07 января 2021, 18:34
Руководство Ливерпуля рассматривает вариант с приглашением в команду защитника Реала Серхио Рамоса, чей контракт заканчивается летом, сообщает El Chiringuito.
По данным источника, помимо мерсисайдцев, в услугах испанского футболиста также заинтересованы Тоттенхэм, Манчестер Сити и ПСЖ.
Напомним, мадридцы ведут активные переговоры с Рамосом, чтобы продлить сотрудничество, но игрок отверг последнее предложение.
Отмечалось, что испанца не устраивает предложенный клубом срок нового соглашения, который составляет всего один год.