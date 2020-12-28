Англия

"Канониры" рассматривают варианты усиления состава на роль плеймейкера.

Атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт вошел в шорт-лист Арсенала. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, после неудачи с подписанием Доминика Собослаи, который выбрал РБ Лейпциг, "канониры" продолжают искать на трансферном рынке креативного плеймейкера и обратили свое внимание на 24-летнего немца.

Минувшим летом Арсенал пытался усилить состав полузащитником Лиона Хуссемом Ауаром, однако достичь соглашения с французским клубом так и не удалось.

Сообщается, что футболист "ткачей" больше не входит в сферу интересов лондонского клуба. Это касается и Кристиана Эриксена, который и вовсе никогда не рассматривался Арсеналом в качестве возможного подписания.

В текущем сезоне Юлиан Брандт провел в футболке дортмундской Боруссии 22 поединка, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.