Англия

Итальянец не разделил такой жест проявления эмоций в исполнении наставника Саутгемптона после матча АПЛ.

Саутгемптон в поединке семнадцатого тура чемпионата Англии минимально обыграл Ливерпуль на своем поле, после чего главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль упал на колени и заплакал.

Именитый итальянский специалист Фабио Капелло весьма резко отреагировал на данный эпизод, посчитав "перебором" такой факт проявления эмоций в исполнении своего австрийского коллеги.

"Я не понимаю таких вещей. Он провел определенный объем работы, немного эмоций в таких ситуациях вполне естественно, но это уже какой-то перебор. Что такого произошло, что ты начал плакать?" — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что сам Ральф Хазенхюттль объяснил, из-за чего появились слезы на его глазах после победы над Ливерпулем, следующим образом: "У меня были слезы на глазах из-за ветра!"

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