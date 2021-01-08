Защитник имеет шанс переехать на Олд Траффорд.
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08 января 2021, 15:59
Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника Атлетико Кирана Триппьера, сообщает The Athlelic.
По данным источника, приобрести английского футболиста попросил главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер, которых хочет добавить конкуренции в обороне.
Известно, что Триппьер получил десятиматчевую дисквалификацию за нарушение правил ставок во время трансфера в стан мадридцев, что также может вынудить его покинуть Испанию.
Ранее сообщалось, что ФИФА временно приостановил срок действия дисквалификации футболиста.