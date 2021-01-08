Англия

Защитник имеет шанс переехать на Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника Атлетико Кирана Триппьера, сообщает The Athlelic.

По данным источника, приобрести английского футболиста попросил главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер, которых хочет добавить конкуренции в обороне.

Известно, что Триппьер получил десятиматчевую дисквалификацию за нарушение правил ставок во время трансфера в стан мадридцев, что также может вынудить его покинуть Испанию.

Ранее сообщалось, что ФИФА временно приостановил срок действия дисквалификации футболиста.