Испания

Защитнику разрешено принимать полноценное участие в жизни своего клуба.

Английский защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер попал под десятинедельную дисквалификацию со стороны Ассоциация футбола Англии в результате подозрения на игру на тотализаторе во время трансфера из Тоттенхэм, который был его прошлым клубом, перед переходом в стан "матрасников".

Руководство испанской команды сразу заняло твердую позицию относительно этого вопроса, решив любой ценой опротестовать решение английской стороны.

В результате, под давлением со стороны Атлетико, ФИФА приняла решение о временном приостановлении данного запрета, пока следствие над игроком продолжает обрастать новыми фактами.

Как сообщает испанское издание Marca, до момента получения дополнительной информации от стороны обвинения, Триппьер сможет принимать участие в матчах своей команды.

Вот только попасть в заявку на гостевую игру против Алавеса, которая состоится в воскресенье, 3 января, в 17:15 по киевскому времени, английский защитник уже не успел. Следующая опция для его возможного появления на поле — выездной матч Атлетико в рамках Кубка Испании против Корнельи.