Англия

Главный тренер манкунианцев рассказал о планах на аргентинцев.

Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о планах Манчестер Юнайтед относительно будущего двух аргентинцев — Маркоса Рохо и Серхио Ромеро.

"У них обоих контракты до лета, и они не собираются продлевать соглашение, поэтому мы ищем иим новые клубы"

Маркосу дали время вернуться домой, поэтому он все еще в Аргентине. Серхио вернулся домой, чтобы увидеться с семьей, но теперь он снова в Англии", — приводит слова норвежца Sky Sports.

Отметим, что Серхио Ромеро связывали с переходом в Интер Майами, а Маркос Рохо уже согласовал контракт с Бока Хуниорс.

Напомним, что защитник не был включен в заявку МЮ на текущий сезон и провел лишь один матч за команду U-23 в Лиге профессионального развития.