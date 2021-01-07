Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился мыслями о новичке клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал трансфер 18-летнего форварда Аталанты Амада Диалло.

"Манчестер Юнайтед следил за Амадом в течение нескольких лет. Наблюдав за ним лично, мне кажется, что он один из самых интересных молодых перспективных игроков в футболе.

Мы гордимся своей историей развития молодых футболистов. У нас есть все условия, чтобы Амад смог реализовать свой потенциал здесь.

Ему потребуется время, чтобы адаптироваться, но его скорость, видение поля и фантастический дриблинг помогут ему. У него есть все необходимые качества, чтобы стать ключевым игроком для Манчестер Юнайтед в ближайшие годы", – приводит слова норвежца официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре полуфинала Кубка лиги против Манчестер Сити (0:2).