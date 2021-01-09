Англия

Хавбек "волков" добыл для своей команды 3 очка.

Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре забил победный гол в поединке 1/32 финала Кубка Англии против Кристал Пэлас (1:0).

По информации Opta, испанец не забивал за "волков" на протяжение 32-х матчей во всех турнира.

В последний раз 24-летний хавбек отличался за Вулверхэмптон 27 февраля 2020 года во матче 1/16 финала Лиги Европы с Эспаньолом (2:3).

Ранее главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал слухи о том, что полузащитник Адама Траоре может отправиться в Барселону или Ливерпуль.