Англия

Сэму Аллардайсу понадобился четвертый страж ворот в ротацию.

Как сообщает официальный сайт Вест Бромвича, клуб подписал на правах краткосрочного арендного соглашения опытного голкипер Эндрю Лонерганом, который до этого выступал за Сток Сити.

37-летний страж ворот в своей достаточно долгой карьере успел сменить уже 12 клубов, проведя в общей сложности 407 поединков. Примечательно, что, помимо 582 пропущенных голов, он и сам однажды поразил ворота соперников. Произошло это в октябре 2004 года, в гостевом матче против Лестера (1:1), когда Эндрю выступал за Престон Норт Энд.

В новом сезоне страж ворот лишь однажды появился на поле в составе Сток Сити, пропустив сразу три мяча в матче Кубка Английской лиги против лондонского Тоттенхэма (1:3).





Напомним, что днем ранее Аллардайс оформил свой первый трансфер во главе Вест Бромвича, переманив из Вест Хэма конкурента Андрея Ярмоленко.

Ближайший матч с возможным участием новичков "дроздов" состоится в воскресенье, 9 декабря, когда Вест Бромвич сыграет в гостях у Блэкпула в рамках Кубка Англии.