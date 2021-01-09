Англия

Наставник "ирисок" подтвердил, что итальянец может перебраться в Париж.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал слухи о полноценном выкупе форварда "ирисок" Мойзе Кина Пари Сен-Жерменом.

"Сначала мы должны посмотреть на желание Мойзе. Если он захочет остаться в ПСЖ, то, конечно, оба клуба должны пойти навстречу друг другу.

Если ПСЖ действительно хочет подписать Кина, который сейчас в отличной форме, то Эвертон открыт для переговоров".

Также Анчелотти высказался о будущем полузащитника ливерпульского клуба Бернарда. Ранее сообщалось, что бразилец может перебраться в Рому.

"Если Бернард желает остаться здесь, мы не против. Все это время он был счастлив оставаться здесь. Он мало играл, но никогда не говорил, что хочет уйти", — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что Анчелотти претендует на звание лучшего тренера АПЛ в декабре.