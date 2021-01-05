Италия

Агент экс-игрока Шахтера подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в Италии.

Крайний полузащитник Эвертона Бернард может сменить клубную прописку и отправиться в Рому в зимнее трансферное окно, о чем сообщил его агент.

"Я уже говорил о Бернарде с Паулу Фонсекой. Он может перейти в Рому как часть сделки по обмену на Робина Ольсена", — приводит слова Спадотто Football Italia со ссылкой на LaRoma24.

В текущем сезоне Бернард провел в футболке Эвертона девять поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что "ириски" планируют выкупить Ольсена у Ромы на постоянной основе.

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