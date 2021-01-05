Агент экс-игрока Шахтера подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в Италии.
Бернард, Getty Images
05 января 2021, 09:21
Крайний полузащитник Эвертона Бернард может сменить клубную прописку и отправиться в Рому в зимнее трансферное окно, о чем сообщил его агент.
"Я уже говорил о Бернарде с Паулу Фонсекой. Он может перейти в Рому как часть сделки по обмену на Робина Ольсена", — приводит слова Спадотто Football Italia со ссылкой на LaRoma24.
В текущем сезоне Бернард провел в футболке Эвертона девять поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что "ириски" планируют выкупить Ольсена у Ромы на постоянной основе.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.