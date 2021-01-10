Англия

Лондонский клуб впечатлен прогрессом француза и готов начать с ним новый этап отношений.

Немецкое издание BILD опубликовало информацию о том, что лондонский Арсенал уже в зимнее трансферное окно хочет вернуть в команду французского полузащитника Маттео Гендузи, который в данный момент сезона выступает на правах арендного соглашения в берлинской Герте.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги футболист успел провести девять поединков (753 минуты), оформив два забитых мяча и одну голевую передачу, став при этом важной единицей в команде Бруно Лаббадии. Подобное выступление привлекло внимание "канониров" к принадлежащему им игроку.

Как сообщает источник, до сих пор не стало понятным, желает ли Арсенал интегрировать игрока обратно в основную команду, или же предпочтет продажу до истечения срока действующего контракта, который подходит к концу летом 2022 года.

Впрочем, берлинский клуб не особо желает расставаться с Гендузи, о чем может свидетельствовать комментарий главного тренера: "Он очень, очень ценен для нас, и мы рады, что смогли его подписать. Прекрасный футболист с отменным чувством пространства на поле и прекрасной техникой. Несмотря на молодость, он уже — готовый лидер. Постоянно высказывает что-то партнерам на французском, хотя его тут почти никто не знает".

Напомним, что Маттео перешел в аренду в Герту за один миллион евро в начале октября 2020 года.

Следующий матч Герты, с возможным участием в нем французского полузащитника состоится 16 января, когда берлинская команды сыграет гостевой поединок против Кельна.