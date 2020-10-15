Теперь полузащитнику придется отправиться на карантин.
Маттео Гендузи, Getty Images
15 октября 2020, 15:58
Хавбек Герты Маттео Гендузи сдал положительный тест на коронавирус по возвращению из расположения сборной Франции U-21, сообщил официальный Твиттер "старой дамы".
Гендузи не контактировал ни с кем из персонала или футболистов Герты. Теперь он проведет 10 дней на карантине.
Полузащитник Герты помог сборной Франции U-21 обыграть сверстников из Лихтенштейна (5:0) и Словакии (1:0).
Маттео перешел в Герту в начале этого месяца из Арсенала на правах аренды до конца сезона.