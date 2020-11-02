Германия

Хавбек рассказал о своем пребывании в Берлине.

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи, который текущий сезон проводит в аренде в Герте, рассказал о своем пребывании в немецком клубе.

"У меня были другие варианты и предложения. Но я тщательно обдумал это и принял сознательное решение присоединиться к Герте".

"Первые несколько дней в Берлине и с командой укрепили мое решение. Я счастлив в этой команде", — сказал он BILD.

Ранее сообщалось, что французский футболист вернулся из расположения сборной с коронавирусом.