Хавбек рассказал о своем пребывании в Берлине.
Маттео Гендузи, getty images
02 ноября 2020, 10:59
Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи, который текущий сезон проводит в аренде в Герте, рассказал о своем пребывании в немецком клубе.
"У меня были другие варианты и предложения. Но я тщательно обдумал это и принял сознательное решение присоединиться к Герте".
"Первые несколько дней в Берлине и с командой укрепили мое решение. Я счастлив в этой команде", — сказал он BILD.
Ранее сообщалось, что французский футболист вернулся из расположения сборной с коронавирусом.