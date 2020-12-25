Англия

Немец уверен, что 21-летний француз станет "большим игроком".

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил ответил на вопрос, кого он считает самым недооцененным футболистом из тех, с кем ему доводилось играть.

Маттео Гендузи. Уверен, однажды он станет большим игроком, – написал Озил в своем Twitter.

Гендузи выступал за Арсенал с 2018 по 2020 год, проведя 57 матчей в АПЛ. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек на правах аренды играет за Герту.

Ранее сообщалось, что 21-летним полузащитником интересовался Марсель.