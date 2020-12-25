Немец уверен, что 21-летний француз станет "большим игроком".
Маттео Гендузи (слева) и Месут Озил, Getty Images
25 декабря 2020, 07:36
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил ответил на вопрос, кого он считает самым недооцененным футболистом из тех, с кем ему доводилось играть.
Маттео Гендузи. Уверен, однажды он станет большим игроком, – написал Озил в своем Twitter.
Гендузи выступал за Арсенал с 2018 по 2020 год, проведя 57 матчей в АПЛ. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек на правах аренды играет за Герту.
Ранее сообщалось, что 21-летним полузащитником интересовался Марсель.