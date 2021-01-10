Англия

Такого конфуза с командой из элиты в Англии не случалось 34 года, а из Премьер-лиги — никогда.

Поражение от Кроули в Кубке Англии позволило Лидсу войти в историю английского футбола — сообщает ОРТА.

С тех пор, как в 1958 году в Англии был основан четвертый по рангу дивизион, лишь раз представитель элитной лиги крупно уступал его представителю в английском Кубке. Это случилось с Оксфорд Юнайтед в поединке против Олдершота в январе 1987 года.

Что касается команд из Премьер-лиги, то они никогда не оказывались в подобных ситуациях. Лидс — первый.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.