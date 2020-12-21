Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед, getty images
21 декабря 2020, 00:43
В одном из самых ожидаемых поединков 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед разгромил своего принципиального соперника в лице Лидс Юнайтед (6:2).
"Красные дьяволы" очень быстро сломили сопротивление соперника, забив три гола уже к 20-й минуте поединка.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед 6:2
Голы: Мактоминей, 2, 3, Фернандеш, 20, 70 (пен.), Линделеф, 37, Джеймс, 66 — Купер, 42, Даллас, 74
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Алекс Теллес, 61) — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш (ван де Беек, 71), Рашфорд (Кавани, 71) — Мартиаль.
Лидс Юнайтед: Меслие — Даллас, Эйлинг, Купер (Дэвис, 72), Алиоски — Филлипс (Стрюйк, 46) — Рафинья, Родриго, Клих (Шаклтон, 46), Харрисон — Бэмфорд.
Предупреждение: Джеймс.