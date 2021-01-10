Англия

Специалист — о победе в Кубке Англии.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуиньо прокомментировал победу над Марином в 1/32 финала Кубка Англии.

"Мои футболисты отработали как профессионалы. Мы не бросали играть, пока не добились положительного результата. Я доволен, мы продемонстрировали хорошее отношение к делу. Для игроков Марина тоже было важно, что мы выложились на полную".

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"Очень понравилась игра Винисиуса. Он забил трижды и для него это очень важно. Этот парень не имеет игровой практики, но когда получает свой шанс, то выкладывается на полную. Мне все очень понравилось", — цитирует Моуриньо ВВС.

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