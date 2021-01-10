Англия

Альфи Девайн в кубковом матче против Марин установил два рекорда Тоттенхэма.

В матче Кубка Англии Марин — Тоттенхэм Альфи Девайн вышел на замену во втором тайме в возрасте 16 лет и 163 дней и стал самым молодым игроком в официальном матче Тоттенхэма.

Более того, полузащитник решил не останавливаться на достигнутом и спустя 15 минут после появления на поле поразил ворота соперника, что сделало его самым юным автором гола «шпор» в истории команды — сообщает Squawka Football.

Увы, но совсем немного ему не хватило, чтобы стать самым юным автором гола в Кубке Англии из профессионального клуба (первые четыре дивизиона). Рекорд принадлежит Джорджу Уильямсу из МК Донс, сыгравшего в ноябре 2011 года в возрасте 16 лет 66 дней — утверждает ОРТА.

Ранее сообщалось, что в это же время в историю Кубка Англии вошел Лидс.

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