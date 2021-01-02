Украина

Полузащитник донецкого Шахтера дал характеристику хорошо знакомому ему соотечественнику.

В интервью израильскому ресурсу sport5.co.il полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон рассказал об опыте игры вместе с возможным новичком киевского Динамо Лиэлем Абадой, а также назвал ключевые различиях в их стиле игры.

"Я думаю, что он точно приедет в Киев и будет жить неподалеку от меня, — уверенно высказался футболист "горняков", — Абада — великолепный игрок с огромным потенциалом, поэтому я желаю ему всего наилучшего в карьере.

Какие между нами отличия? Лиэль больше играет как оттянутый нападающий, много бьет по воротам, ищет свободное пространство. Я больше работаю в дриблинге, мне нравится иметь мяч в своих ногах. Мы оба быстрые, мы оба талантливые, поэтому есть поводы для сравнения. Мы были воспитаны в одном клубе и, возможно, будем играть в одной лиге. Это будет интересно".

Уже имея опыт игры в Украине, Соломон сравнил Шахтер и Динамо: "Это совершенно разные клубы. Шахтер сильнее в последние годы, в то время как Динамо — славная история украинского футбола. У нас больше бразильцев, у них — украинцев и европейцев из стран, которых нельзя встретить в Шахтере. Динамо — серьезный клуб с сумасшедшими фанатами, который вскоре может показать огромный прогресс".

Манор также обсудил с журналистом возможные перипетии в ближайшие трансферные кампании: "Даже если и перейду в другой клуб, то это произойдет не раньше лета. Слышал, что мной интересовалась Рома, но у меня нет сейчас желания уезжать из Украины. Я очень молод, поэтому любой резкий шаг может сломать мне карьеру".

"В ритме Шахтера очень сложно играть. Постоянные переезды, игры через три-четыре дня. Если ты останавливаешься хоть на секунду, то тут же теряешь место в составе. Необходимо играть на максимуме в каждой игре. Хорошо, что сейчас есть перерыв, и можно переварить прошедший гол. 15 января вернусь в Украину, и буду выкладываться до конца сезона", — подвел итог своему интервью полузащитник Шахтера.

Напомним, что трансфер Абады в киевское Динамо оказался под угрозой срыва из-за неудовлетворенности израильской стороны отдельными пунктами предложенного контракта, в которых предполагается рассмотрение в украинских судах всех возможных вопросов юридического характера, в противовес международным инстанциям.