Украина

Израильский полузащитник рассказал о планах на будущее.

Манор Соломон не хочет форсировать развитие своей карьеры, опасаясь сделать резкий шаг, который может навредить ему.

"Даже если и перейду в другой клуб, то это произойдет не раньше лета. Слышал, что мной интересовалась Рома, но у меня нет сейчас желания уезжать из Украины. Я очень молод, поэтому любой резкий шаг может сломать мне карьеру.

В ритме Шахтера очень сложно играть. Постоянные переезды, игры через три-четыре дня. Если ты останавливаешься хоть на секунду, то тут же теряешь место в составе. Необходимо играть на максимуме в каждой игре. Хорошо, что сейчас есть перерыв, и можно переварить прошедший год. 15 января вернусь в Украину, и буду выкладываться до конца сезона", — приводит слова израильтянина sport5.co.il.

Напомним, что ранее Соломон рассказал об опыте игры вместе с возможным новичком киевского Динамо Лиэлем Абадой, а также назвал ключевые различиях в их стиле игры.