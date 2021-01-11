Украина

Во время зимнего трансферного окна "канониры" попытаются договориться с Шахтером.

Одной из главных трансферных целей главного тренера Арсенала Микеля Артеты является Манор Соломон — утверждает OnlineGooner.

После аренды Сеада Колашинаца в Шальке и скорой продажи в Фенербахче Месута Озила у Арсенала появится необходимая сумма для переговоров с Шахтером по поводу израильской звезды чемпиона Украины.

Арсенал мониторит Соломона с лета 2020 года, когда его кандидатуру изучал футбольный директор клуба Рауль Санллехи, а сейчас его "дело" находится "на карандаше" у преемника Санллехи — Эду.

Недавно сам Манор заявил, что не намерен покидать Украину в ближайшее время.

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