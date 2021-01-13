Матич: Теперь Манчестер Юнайтед там, где должен находиться

Англия

Сербский полузащитник дал комментарий после матча с Бернли.

Манчестер Юнайтед в рамках перенесенного поединка первого тура чемпионата Англии гостил у Бернли и добыл победу.

"Это было именно то, что мы ожидали, мы проделали отличную работу и заслужили очки. Мы лидеры таблицы и счастливы.

Теперь мы именно там, где должны находиться. Бернли — хорошая команда, и победить здесь непросто. Мы знаем, что важно концентрировать на игре за игрой.

Это был финал, и теперь мы сосредоточены на следующем — против Ливерпуля", — приводит слова Матича BBC.

Напомним, что Манчестер Юнайтед впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу АПЛ.