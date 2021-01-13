Англия

"Красные дьяволы" впервые за долгое время забрались на вершину.

Манчестер Юнайтед в рамках перенесенного поединка первого тура чемпионата Англии гостил у Бернли и добыл победу.

Благодаря трем набранным баллам подопечные Оле-Гуннара Солскьяера обошли Ливерпуль и возглавили турнирную таблицу.

После семнадцати сыгранных матчей "красные дьяволы" опережают команду Юрген Клоппа на три набранных балла.

Таблица АПЛ:

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2020 — 2021

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Манчестер Юнайтед 17 11 3 3 34 24 10 36 2 Ливерпуль 17 9 6 2 37 21 16 33 3 Лестер Сити 17 10 2 5 31 21 10 32 4 Эвертон 17 10 2 5 28 21 7 32 5 Тоттенхэм 16 8 5 3 29 15 14 29 6 Манчестер Сити 15 8 5 2 24 13 11 29 7 Саутгемптон 17 8 5 4 26 19 7 29 8 Астон Вилла 15 8 2 5 29 16 13 26 9 Челси 17 7 5 5 32 21 11 26 10 Вест Хэм 17 7 5 5 24 21 3 26 11 Арсенал 17 7 2 8 20 19 1 23 12 Лидс 17 7 2 8 30 33 -3 23 13 Кристал Пэлас 17 6 4 7 22 29 -7 22 14 Вулверхэмптон 18 6 4 8 19 26 -7 22 15 Ньюкасл 17 5 4 8 18 27 -9 19 16 Бернли 16 4 4 8 9 21 -12 16 17 Брайтон 17 2 8 7 21 28 -7 14 18 Фулхэм 15 2 5 8 13 23 -10 11 19 Вест Бромвич 17 1 5 11 11 39 -28 8 20 Шеффилд Юнайтед 18 1 2 15 9 29 -20 5

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