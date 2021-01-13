Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1-го тура английской Премьер-лиги.

В перенесенном поединке первого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сумел подтвердить свои претензии на первую строчку турнирной таблицы национального первенства, минимально обыграв в гостевом поединке Бернли (1:0) за счет гола Поля Погба во втором тайме. После этой победы, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сумели обогнать Ливерпуль, благодаря чему возглавили чемпионскую гонку.

Смотрите видео голов и обзор матча Бернли — Манчестер Юнайтед:



Бернли — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба, 71.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (МакНейл, 65) — Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) — Кавани.

Предупреждения: Вествуд — Шоу, Фернандеш.