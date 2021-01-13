Тренерский штаб предоставил шанс украинцу.
Александр Зинченко, getty images
13 января 2021, 19:12
В поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле сразится против Брайтона.
Отметим, что в стартовом составе "горожан" выйдет защитник Александр Зинченко. Компанию в обороне украинцу составят Диас, Стоунс и Канселу.
Ранее сообщалось, что Лацио заинтересован в услугах Зинченко, и Манчестер Сити готов рассмотреть предложение по футболисту.
Матч Манчестер Сити — Брайтон начнется в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.