Англия

Тренерский штаб предоставил шанс украинцу.

В поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле сразится против Брайтона.

Отметим, что в стартовом составе "горожан" выйдет защитник Александр Зинченко. Компанию в обороне украинцу составят Диас, Стоунс и Канселу.

Here's your City line-up for this evening! 💙



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Mahrez, Foden, Bernardo



SUBS | Steffen, Walker, Sterling, Jesus, Torres, Mendy, Fernandinho, Harwood-Bellis, Mbete



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity pic.twitter.com/66gHVLgzQB — Manchester City (@ManCity) January 13, 2021

Ранее сообщалось, что Лацио заинтересован в услугах Зинченко, и Манчестер Сити готов рассмотреть предложение по футболисту.

Матч Манчестер Сити — Брайтон начнется в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.