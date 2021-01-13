В поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле сразится против Брайтона.

Отметим, что в стартовом составе "горожан" выйдет защитник Александр Зинченко. Компанию в обороне украинцу составят Диас, Стоунс и Канселу.

Ранее сообщалось, что Лацио заинтересован в услугах Зинченко, и Манчестер Сити готов рассмотреть предложение по футболисту.

Матч Манчестер Сити — Брайтон начнется в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.