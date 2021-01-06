Италия

Римский клуб по-прежнему заинтересован в подписании игрока сборной Украины.

Атакующий полузащитник Александр Зинченко, выступающий в Манчестер Сити на позиции левого защитника, продолжает являться одной из главных целей Лацио на зимнее трансферное окно.

Как сообщает LaLazioSiamoNoi, римский клуб планирует усилить состав новым левым фулбеком, поскольку считает именно эту позицию самой проблемной, а одним из главных кандидатов на подписание "орлы" видят 24-летнего украинца.

Отмечается, что размер заработной платы Зинченко полностью устраивает Лацио, однако потенциальная сумма трансфера, составляющая 20 миллионов евро, является главным камнем преткновения для заключения данной сделки.

Манчестер Сити готов рассматривает вариант с продажей Зинченко в Лацио, не исключая даже вариант с арендой до конца сезона с последующим правом выкупа, но клубы пока не вели никаких официальных переговоров.

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