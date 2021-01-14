Англия

Наставник Манчестер Сити дал оценку действиям его команды в игре против Брайтона.

В поединке восемнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимал Брайтон, сумев одержать итоговую победу с минимальным счетом (1:0) благодаря точному удару Фила Фодена под конец первого тайма.

Манчестер Сити — Брайтон 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции не стал скрывать удовлетворение игрой своих подопечных, ответив "голод к победам у юных футболистов".

"Очевидно, что мы были фаворитами в этой игре, — сказал испанский специалист, — Однако, когда вы сталкиваетесь с командами, подобную той, что удалось собрать Грэму Поттеру, то все эти предрассудки не имеют никакого значения. Мы знали, к какому сопернику должны готовиться, поэтому уделили особое вниманием нашим наиболее уязвимым фрагментам в игре — в конец обоих таймов".

Отдельно от остальных своих подопечных Гвардиола выделил Фила Фодена, точный удар которого и стал единственным в отчетном поединке: "Я внимательно слежу за его прогрессом. В нем есть что-то особенное, поэтому он справедливо ставит перед собой завышенные цели. Такое впечатление, что на 24 часа в сутки живет футболом! Я вижу его работу на тренировках, а вы — на футбольном поле. Поверьте, и то, и то — впечатляет".

Несмотря на добытый успех, наставник Манчестер Сити уже живет поединком, который для его команды пройдет 17 января на поле Кристал Пэлас: "Мы побеждаем в четырех матчах кряду, мне это нравится. Следующие — Кристал Пэлас, я уже думаю только о них".

Сыграв 16 поединков в рамках нового сезона АПЛ, Манчестер Сити сумел набрать 32 очка. На данный момент, коллектив Гвардиолы занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от соседей по городу в лице Юнайтед на 4 балла.