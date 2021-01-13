Действия украинца на фланге защиты оценили.
Александр Зинченко против Перси Тау, Getty Images
13 января 2021, 22:15
В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома минимально переиграл Брайтон (1:0).
После матча авторитетный портал Whoscored, по традиции, раздал оценки футболистам.
Действия украинца Александра Зинченко, который провел на поле весь матч, оценили в оценку 7,5.
Лучшим футболистом игры стал Кевин Де Брюйне — 8,5, а автор гола Фил Фоден получил балл 8,1.
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