Англия

Действия украинца на фланге защиты оценили.

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома минимально переиграл Брайтон (1:0).

После матча авторитетный портал Whoscored, по традиции, раздал оценки футболистам.

Действия украинца Александра Зинченко, который провел на поле весь матч, оценили в оценку 7,5.

Лучшим футболистом игры стал Кевин Де Брюйне — 8,5, а автор гола Фил Фоден получил балл 8,1.

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