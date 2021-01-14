Англия

Один из лучших рефери своего поколения обвинил немецкого наставника в попытке психологического давления на его коллегу по цеху.

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург, который в свои 45 лет продолжает работать в качестве рефери на поединках китайской Суперлиги, в интервью ESPN назвал главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа лицемером из-за якобы "не раскрывающих картину высказываний о симуляциях футболистов команд-соперниц внутри штрафной".

Напомним, что после поражения от Саутгемптона (0:1), наставник "красных" обрушился с критикой в адрес арбитра того поединка Андре Марринера, указав, что его команда "должна была получить, как минимум, два пенальти" и что ближайший конкурент в лице Манчестер Юнайтед "точно бы их получил в похожей ситуации".

За свои слова Юрген Клопп не понес никакого наказания непосредственно от дисциплинарного комитета, однако в прессе живо подхватили данную тему, не оставив в стороне даже авторитетных персон.

По мнению Клаттенбурга, такое поведение немецкого специалиста говорит о желании немецкого специалиста надавить на официальных лиц будущего лобового столкновения его команды с Манчестер Юнайтед. "Юрген Клопп, должно быть, забеспокоился о судьбе чемпионского титула, потому что его комментарии на прошлой неделе о Манчестер Юнайтед и пенальти были взяты прямо из учебника сэра Алекса Фергюсона", — считает экс-арбитр АПЛ.

"Это были интеллектуальные игры — попытка повлиять на рефери Пола Тирни и проникнуть в его голову перед грандиозным матчем между Ливерпулем и Юнайтед в ближайшее воскресенье (17 января — ред.).

Предлагаю внести ясность: со стороны судей и официальных лиц нет никакого заговора. Намекал ли Клопп, что Юнайтед специально провоцируют своих игроков падать в чужой штрафной?

Если это так, то у меня нет на это времени. Это просто чушь. Во-первых, он звучит как лицемер, если предполагает, что игроки Юнайтед хотят любыми способами получить пенальти. У него в команде есть Мохаммед Салах и Садио Мане, которые пользуются подобными уловками регулярно.

Честно признаюсь, со времен Ферги мы не видели такой вопиющей попытки повлиять на рефери перед большой игрой. Клопп не делал этого в прошлом сезоне, когда Ливерпуль выигрывал каждую неделю.

Он не любит проигрывать, он никогда не проигрывает. Его это раздражает. Но он ошибается, предполагая, что вокруг Юнайтед есть некая аура, благодаря которой арбитр принимают благоприятные для команды Солскьяера решения".

К слову, наставник "Красных дьяволов" и сам был не против высказаться по поводу слов оппонента по предстоящей игре, аналогично Клаттенбургу, обвинив Клоппа в попытке надавить на судей.

Матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 17 января. Начало в 18:30 по киевскому времени.