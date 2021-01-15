Англия

Аргентинский тренер желает заполучить полузащитника.

Пари Сен-Жермен и Маурисио Почеттино пытаются оформить сделку по Деле Алли, утверждает The Guardian.

Источник утверждает, что английский полузащитник — главная трансферная цель нового тренера парижан в текущее окно переходов.

Маурисио Почеттино и Деле Алли работали вместе в Тоттенхэме. В тот период полузащитник был ключевым игроком команды.

24-летний полузащитник в текущем сезоне провел 12 поединков в футболке "шпор", отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что Тоттенхэм не собирается отпускать Деле Алли на правах арендного соглашения.