Англия

Новичок "красных дьяволов" считает своего соотечественника ориентиром.

Недавно перешедший из Аталанты форвард Манчестер Юнайтед Амад Диалло Траоре рассказал о своей адаптации в новом клубе.

- Насколько еще вы можете развиваться как игрок?

- Я еще молод, мне всего 18 лет, так что мне еще предстоит долгий путь. Я хочу учиться и прогрессировать, и я буду слушать более опытных игроков и тренера. Я сделаю все возможное, и буду работать, чтобы добиться успеха.

- Каково это, наконец, приехать сюда, в Манчестер?

- Я на седьмом небе от счастья от пребывания здесь. Я так рад, что буду играть в Манчестер Юнайтед. Это сбывшаяся мечта, и мне не терпится начать играть с ребятами.

– В команде есть Байи из Кот-д’Ивуара. Насколько его присутствие в клубе необходимо для твоей адаптации?

– Конечно, Эрик будет для меня определенным ориентиром. На самом деле, я уже общался с ним несколько месяцев до перехода, мы переписывались. Я буду просить у него совета и слушать все, что он скажет. Буду слушать и других игроков, которые говорят по-французски и по-итальянски. Например, Поль Погба. Думаю, он будет для меня еще одним хорошим ориентиром, – приводит слова Диалло Траоре официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен избавиться в январе от ряда футболистов.