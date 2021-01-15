Новичок "красных дьяволов" считает своего соотечественника ориентиром.
Амад Диалло Траоре, Скриншот
15 января 2021, 11:55
Недавно перешедший из Аталанты форвард Манчестер Юнайтед Амад Диалло Траоре рассказал о своей адаптации в новом клубе.
- Насколько еще вы можете развиваться как игрок?
- Я еще молод, мне всего 18 лет, так что мне еще предстоит долгий путь. Я хочу учиться и прогрессировать, и я буду слушать более опытных игроков и тренера. Я сделаю все возможное, и буду работать, чтобы добиться успеха.
- Каково это, наконец, приехать сюда, в Манчестер?
- Я на седьмом небе от счастья от пребывания здесь. Я так рад, что буду играть в Манчестер Юнайтед. Это сбывшаяся мечта, и мне не терпится начать играть с ребятами.
– В команде есть Байи из Кот-д’Ивуара. Насколько его присутствие в клубе необходимо для твоей адаптации?
– Конечно, Эрик будет для меня определенным ориентиром. На самом деле, я уже общался с ним несколько месяцев до перехода, мы переписывались. Я буду просить у него совета и слушать все, что он скажет. Буду слушать и других игроков, которые говорят по-французски и по-итальянски. Например, Поль Погба. Думаю, он будет для меня еще одним хорошим ориентиром, – приводит слова Диалло Траоре официальный сайт Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен избавиться в январе от ряда футболистов.