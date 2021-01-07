Англия

За ивуарийца заплатили около 30 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед подписал контракт с 18-летним Амадом Диалло Траоре, об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Ивуарийский форвард Аталанты заключил с клубом соглашение до июня 2025 года. Манчестер Юнайтед заплатил за игрока 30 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что в контракте есть опция продления еще на год.

Ранее сообщалось, что договоренность о трансфере была еще в последний день летнего окна, но чтобы не спешить с оформлением документов, Манчестер Юнайтед перенес сделку на зиму.

Амад Диалло Траоре присоединится к манкунианскому клубу, как только получит визу.

В текущем сезоне футболист провел 1 матч в Серии А, в котором провел на поле 35 минут.