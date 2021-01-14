Англия

"Манкунианцы" планируют провести чистку в составе.

Руководство Манчестер Юнайтед намерено расстаться с целым рядом футболистов в текущее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб хочет избавиться от Фила Джонса, Маркоса Рохо, Серхио Ромеро, Диогу Далота и Андреаса Перейры.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил, что клуб ищет новые клубы как минимум для Рохо и Ромеро.

Также отмечалось, что Рохо близок к возвращению в Аргентину, где он согласовал контракт с Бока Хуниорс.