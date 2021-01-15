Англия

Легендарный англичанин теперь полностью сконцентрируется на тренерской работе.

Официальный сайт Дерби сообщает, что Уэйн Руни подписал полноценный контракт с клубом на два с половиной сезона.

Таким образом, Уэйн завершил карьеру профессионального футболиста.

В ноябре Дерби уволил Филиппа Коку, после чего Руни приступил к исполнению обязанностей главного тренера. С тех пор Уэйн сыграл еще два матча, а затем перестал попадать в заявку на матчи и полностью занимался тренерской деятельностью.

Под его руководством Дерби провел 12 матчей, в которых были добыты три победы, еще четыре матча завершились вничью, а пять игр были проиграны.

Руни большую часть карьеры провел в Манчестер Юнайтед, куда он попал из Эвертона. Уэйн стал ностоящей легендой манкунианцев (611 матчей, 287 голов) и сборной Англии (121 матч, 54 гола). Именно Руни — лучший бомбардир в истории "трех львов".

После ухода из Манчестер Юнайтед в 2017 году форвард на сезон вернулся в родной Эертон, а затем еще два года выступал в США за Ди Си Юнайтед. В 2020 году Уйэн вернулся в Англию, подписав контракт с Дерби Каунти. Позднее Руни был играющим тренером.