Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 19-го тура английской Премьер-лиги.

В 19-м туре английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм на своем поле обеспечить минимальную победу над Бернли, благодаря точному удару Антонио в начале поединка (1:0). Подопечные Дэвида Мойеса, в числе которых сумел провести очередные несколько минут на поле Андрей Ярмоленко, не знают поражений уже четыре мяча кряду в чемпионате.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Бернли:

Вест Хэм — Бернли 1:0

Гол: Антонио, 9

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Боуэн (Ярмоленко, 82), Райс, Бенрахма (Лансини, 68), Соучек, Форнался — Антонио

Бернли: Поп — Питерс, Ми, Тарковски, Лоуон — Брэйди, Браунхилл, Вествуд, Гудмунссон (МакНил, 46) — Барнс (Выдра, 63), Вуд (Родригес, 72)

Предупреждения: Соучек, Огбонна — Барнс