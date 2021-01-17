Англия

"Шпоры" без особых проблем справились с аутсайдером АПЛ.

Шеффилд Юнайтед принимал Тоттенхэм в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте благодаря голу Сержа Орье с передачи Сон Хын Мина. В концовке первой половины встречи преимущество "шпор" удвоил форвард клуба Харри Кейн.

В середине второго тайма Макголдрик сократил отставание Шеффилда, мощно пробив головой после подачи Флэка. Однако, спустя три минуты, Танги Ндомбеле забил третий мяч в ворота хозяев.

Благодаря этой победе команда Жозе Моуриньо вернулась в четверку лидеров АПЛ. Шеффилд же остается на последней строчке турнирной таблицы.

Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм 1:3

Голы: Макголдрик, 59 — Орье, 5, Кейн, 40, Ндомбеле, 62

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Бэшем (Шарп), Эган, Ампаду — Богл, Лундстрем, Норвуд (Брайан), Флэк, Стивенс — Макголдрик, Берк (Брюстер)

Тоттенхэм: Льорис — Рондон, Дайер, Дэвис — Орье, Ндомбеле, Хейбьерг, Регилон (Санчес) — Бергвейн (Лукас), Кейн, Сон (Карлос Винисиус)

Предупреждения: Норвуд, Лундстрем, Эган, Ампаду