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Football.ua рассказывает о причинах неудач "клинков" в текущем сезоне АПЛ.

Шеффилд Юнайтед – главная сенсация минувшего сезона АПЛ. Они удивили всех любителей футбола, и, похоже, самих себя. Команда до последних туров боролась за попадание в топ-6 и проход в Лигу Европы, но сил не хватило. А ведь это был первый сезон после возвращения клуба с богатейшей футбольной историей в элиту английского футбола!

Сказка чем-то напоминала Лестер в их феерическом сезоне, однако в случае с Шеффилдом она закончилась так и не начавшись. Разберемся, почему “клинки” были грозой авторитетов еще совсем недавно, а сейчас показывают очень унылое зрелище, хотя играют те же футболисты.

В прошлом сезоне английские эксперты перед началом сезона составили прогноз на расположение команд в таблице к концу чемпионата. Наверняка вы догадываетесь, на какое место ставило Шеффилд большинство? На последнее. И это можно объяснить очень просто. Давайте взглянем на их состав. Дин Хендерсон, Крис Башем, Люк Фримен, Дэвид Макголдрик и так далее – парни о которых не слышал практически никто.

Они играли в Чемпионшипе, да и, право сказать, их уровень мастерства попросту не дотягивал до Премьер-лиги. Но как они смогли дать результат? Во-первых, возьмем во внимание пандемию коронавируса, которая заметно подкосила всех, включая гранды турнира.

Также нельзя забывать, что Шеффилд же очень удачно выступал в играх с аутсайдерами типа Норвича, Астон Виллы, Бернли, обыгрывал лондонский Арсенал, который лихорадит последние сезоны, удачно играл против Ман Юнайтед и уступал лишь там, где было выиграть нереально. Имеется в виду матчи против Сити и Ливерпуля. За счет чего были достигнуты такие успехи? Крис Уайлдер, тренер клуба, знал некоторые хитрости, за счет которых ломил ход игры. Во-первых, он постоянно подключал центральных защитников в атаку. Так и пали прямые конкуренты, а Шеффилд, как минимум первую часть сезона провел безупречно.

Но что же мы видим сейчас? Уже 20 туров подряд они не могут выиграть. Ошибки защиты — просто мрак. Вспомним их матч против Брайтона. До последних минут “клинки” выигрывали, но несколько детских оплошностей в обороне привели к взятию ворот от Уэлбека и такая важная победа была упущена. Спустя 17 туров они с устрашающими 2 очками расположились на 20-й строчке, а в прошлом сезоне после аналогичного количества матчей занимали седьмое место, а чуть позже прыгали и повыше. В этом была и доля везения, и постоянная работа над собой.

Немаловажным фактором прошлогоднего успеха Шеффилда стал Дин Хендерсон. Настоящая стена, благодаря которой команда после 14 туров минувшего сезона пропустил всего 13 раз, тогда как по ожидаемым пропущенным ей предрекали 19 голов. Он на своих плечах в буквальном смысле тянул всю команду, раз за разом выручая партнеров от, казалось бы, стопроцентных голов и несколько раз отбил 11-метровые удары. Сейчас Дин полирует скамейку Манчестер Юнайтед, изредка выходя на поле, а в Шеффилд пришел Ааром Рамсдэйл из Борнмута, который покинул АПЛ по итогам прошлого чемпионата.

Да, в Борнмуте у него соберется с десяток очень ярких перформансов и он также был ярким пятном клуба. Показатель предотвращенных голов Аарона — 2,13. С одной стороны, цифра достаточно внушительная. Но с другой, у Дина этот показатель составлля 6,6! Этот сезон у 22-летнеко Рамсдэйла, мягко скажем, не задался. Зачастую он паршиво действует на выходах, из-за чего допускает результативные ошибки. Игра в рамке — его сильная сторона, хотя и тут есть к чему стремиться. Тем не менее, можно констатировать, что “клинки” ошиблись при выборе вратаря, ведь 20 миллионов евро за Аарона – слишком много.

Теперь немного углубимся в тактические построения от коуча. В прошлом году команда играла по схеме в пять защитников, три полузащитника и два форварда. Фланги команды насыщались быстрыми выходами из обороны в атаку фулбеков, что позволяло им сохранять компактность и действовать очень грамотно на всех клочках поля. По анализу матчей стоит отметить действия оборонительной пятерки футболистов — Балдок-Бэшэм-Иган-О’Коннелл-Стивенс.

Их действия были настолько отработаны и стабильны, что даже топ-клубы не могли похвастаться подобным. Но футбол – это цельный механизм. Как только ломается одна деталь, он перестает работать. Этой деталью стал О’Коннелл, который выбыл до конца сезона уже после второго тура. Без этого парня тактика Уайлдера не работает. У него нет плана Б, который в запасе имеют многие тренеры АПЛ. Его в старте заменил Джек Робинсон. Вы, должно быть, помните его по Ливерпулю, но последние годы где он только не поиграл.

В Шеффилд он приходил как игрок резерва, но у главного тренера просто не оставалось выхода, как ставить его в центр обороны. Робинсон уступает О’Коннеллу во всем, что только можно учитывать. Но самый важный аспект заключается в умении начать атаку. Если О’Коннелл больше играет на фланг, и ближе к штрафной соперника отдает мяч товарищам по команде, то Робинсон после принятия мяча ищет партнера в центре и старается тут же отдать передачу даже в моментах, где мяч нужно придержать.

Давайте про атаку. Вы знали, что Шеффилд – команда с самой невезучей атакой в лиге? У Шеффилда самый адский атакующий андерперформинг среди всех команд АПЛ — всего 8 забитых голов при 14,81 xG. Летом 2020 года была потрачена кругленькая сумма на усиление передней линии команды. Был приобретен Райан Брюстер из Ливерпуля, который должен был пачками класть мячи уже со старта. Но в Шеффилде он провалился. Подробнее мы об этом уже рассказывали в недавнем материале.

Из старта Брюстера постепенно вытеснил Оливер Берк. Парень не идеально справляется с задачей забивания голов, но намного увереннее выполняет прессинг на поле соперника. Есть и Лис Муссе. Французский форвард достаточно неплохо завершает атаки, но он тоже надолго вылетел из-за травмы. И игрок, который не часто забивает, но делает это в очень важных матчах – Дэвид Макголдрик. На этом все. У Шеффилда нет забивного нападающего, который необходим для АПЛ. Не подписание его в зимнее трансферное окно будет означать лишь одно – Юнайтед смирился с вылетом в Чемпионшип.

Последнее, что стоит добавить – достаточно длительное отсутствие фанатов на трибунах. Для маленького клуба это основополагающий момент, который давит на футболистов изнутри. Без поддержки не будет красивой игры, а без красивой игры, в конце концов, не будет результата. Кризис Шеффилда может закончиться уже зимой, но это станет понятно лишь после закрытия трансферного окна. Без обновления состава сложно отыграть несколько сезонов в таком турнире, как АПЛ.

В некоторых аспектах клубы, который вышли в АПЛ в этом сезоне, смотрятся намного лучше. Лидс, Фулхэм смогли усилить команду, а Кристал Пэлас, Ньюкасл и Вулверхэмптон и без особого усиления смотрятся ярче. Сейчас важно не упасть духом и кардинально не проводить репрессии в тренерском штабе и руководстве. Возможно, после возвращения на поле основных футболистов, тот фартовый механизм снова заработает.

Богдан Бондаренко, Football.ua