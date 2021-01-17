Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча 19-го тура АПЛ, в котором "красные" так и не смогли вернуть себе первую строчку турнирной таблицы.

По ходу нынешнего "пандемического" сезона, действующему чемпиону Англии приходится достаточно часто сбивать своих конкурентов с первой строчки турнирной таблицы. В рамках 19-го тура Премьер-лиги Ливерпулю пришлось в очередной раз пытаться проделывать данный трюк, в домашнем Северо-западном дерби принимая Манчестер Юнайтед.

Сравнительно недавно "Красные дьяволы" взобрались на лидерскую позицию, сразу же оказавшись в прицеле у ближайших преследователей. Каждая команда национального первенства в современных реалиях пытается разгадать секрет успешной игры подопечных Оле-Гуннара Солскьяера, однако далеко не всем это удается. К противостоянию на Энфилде команда подходила с уверенной серией в три победы кряду — больше имел на данном отрезке имел только Манчестер Сити.

А вот у коллектива Юргена Клоппа с результатами все было совсем скверно. Действующий чемпион в трех предыдущих турах не сумел добыть и трех очков, поэтому благополучно скатился в турнирной таблице на третью строчку, если взять в учет успешную игру Лестера, сыгравшего накануне. Не было пути для отступления у Ливерпуля, с прямым конкурентом в борьбе за очередной титул предстояло сразиться лицом к лицу.

Оба тренерских штаба не стали прибегать к ротации в стартовом составе своих команд, поэтому на поле мы увидели максимально боевые обоймы от Клоппа и Солскьяера. Как и ожидалось, ни одна из сторон не была намерена обострять ситуацию уже с первых минут, что является привычным для поединков со столь важным турнирным значением. Ливерпулю не удалось постоянно повышать градус давления на чужой половине, а контратаки Юнайтед принесли им лишь семь офсайдов на чужой половине.

Из опасных моментов можно было вспомнить пару завершений из-за пределов штрафной от хозяев: Фирмино и Шакири не хватало точности при ударах со средней дистанции. Гости, в свою очередь, имели перспективный штрафной перед чужими владениями, но Бруну Фернандеш выстрелил в сторону от левой девятки. Насыщенным первый тайм назвать было бы большой ошибкой, но в тактическом плане, да, игра цвела всеми возможными красками.

Во второй половине стили игры команд не претерпели изменений. Ливерпуль атаковал больше, но лишь поднял процент успешных проникновений внутрь чужих владений. С количеством создаваемых угроз по-прежнему были большие проблемы. Удар Трента с левого фланга штрафно и выстрел со средней дистанции под перекладину от Тиаго — де Хеа больше толком в игру и не вступал.

"Красные дьяволы" затянули с началом налаженных действий в контратаке, поэтому их порция голевых моментов пришлась на заключительную четверть игрового часа. Но как же спасал Алиссон в эти минуты! Удар Фернандеша и Погба с лицевой границы вратарской были обязаны завершать передачи с обоих флангов, но страж ворот хозяев не пустил мяч через линию с фантастической уверенностью в своих силах! На том и завершили, так и не сказав последнего слова. Впрочем, Солскьяеру не на что будет жаловаться после игры.

В следующем туре Ливерпуль сыграет на своем поле против Бернли, а Манчестер Юнайтед отправится в гости к Фулхэму.Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0Алиссон — Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Тиаго, Вейналдум (Милнер, 89), Шакири (Джонс, 76) — Салах, Фирмино (Ориги, 84), Мане.Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш (Гринвуд, 90), Погба — Мартиаль (Кавани, 61).Предупреждения: Рашфорд — Шакири, Фабиньо.