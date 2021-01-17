Англия

Юрген оценил игру команды после встречи.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в игре против Манчестер Юнайтед (0:0).

"Если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы справедливо. Вы не можете обезвредить Юнайтед на все 90 минут. Никто не может этого. Мои мальчики сегодня сыграли хорошо. В первом тайме мы показывали отличный контрпрессинг, делали хорошие передачи, но мы не забили. А это самое главное в футболе.

Во втором тайме и мы и МЮ играли немного открытее. У них было два отличных шанса, но Алиссон нас выручил. Мы должны продолжать идти дальше и стараться игнорировать разговоры, которые нас отвлекают".

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"Счет 0:0 — это норма. Бывают моменты, когда ты не можешь объяснить, почему забиваешь каждый момент. Например, против Кристал Пэлас мы забили все, что могли. Сегодня это был не тот результат, которого мы хотели", — цитирует Клоппа ВВС.

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