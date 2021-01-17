Англия

Наставник мерсисайдского клуба провел юбилейный поединок.

Для главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа сегодняшний матч с Манчестер Юнайтед стал 200-м в английской Премьер-лиге.

В предыдущих 199 играх чемпионата немец одержал 127 побед, 47 раз сыграл в ничью и потерпел 25 поражений.

Юрген Клопп возглавляет Ливерпуль с осени 2015 года. В сезоне 2019/20 он привел "красных" к первому чемпионскому титулу за 30 лет.

По итогам поединка с Манчестер Юнайтед Ливерпуль занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 34 очка.