Англия

Специалист оценил игру против "красных".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал нулевую ничью в игре против Ливерпуля.

"Я думаю, что мы к концу матча могли бы выиграть. Мы создали два отличных момента, вратарь совершил два отличных сэйва.

Мы можем играть лучше, чем сейчас, мы можем быть более собранными, мы можем больше владеть мячом. Сегодня нам приходилось очень часто защищаться. Есть несколько вещей, которые нам нужно улучшить".

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"Я думал, что Поль Погба был сегодня просто великолепен. Мы планировали, что он должен работать в обороне, чтобы помочь нам справиться с Робертсоном.

Он был действительно великолепен и должен был забить гол. Он заслуживал этого", — сказал специалист в интервью ВВС.

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