Англия

Хавбек "красных" прокомментировал матч с лидером АПЛ.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара поделился мыслями после ничейного результата с лидером английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в 19-м туре Премьер-лиги.

"Мы никогда не будем довольны ничьей. Мы провели отличный первый тайм, но во втором шансы были 50 на 50.

С одной стороны, мы довольный своей игрой, довольны тем, как играли в некоторые отрезки поединка. Но мы должны играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ", – цитирует Алькантару официальный сайт Ливерпуля.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления после травмы полузащитника Тиаго Алькантары.