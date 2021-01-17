Хавбек "красных" прокомментировал матч с лидером АПЛ.
Тиаго Алькантара, Getty Images
17 января 2021, 23:06
Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара поделился мыслями после ничейного результата с лидером английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в 19-м туре Премьер-лиги.
"Мы никогда не будем довольны ничьей. Мы провели отличный первый тайм, но во втором шансы были 50 на 50.
С одной стороны, мы довольный своей игрой, довольны тем, как играли в некоторые отрезки поединка. Но мы должны играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ", – цитирует Алькантару официальный сайт Ливерпуля.
Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления после травмы полузащитника Тиаго Алькантары.