Англия

Завершился матч 19-го тура АПЛ.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Арсенал в родных стенах спокойно разобрался с Ньюкаслом, забив три безответных гола.

Победа позволила "канонирам" подняться на десятую строчку в турнирной таблице, а Ньюкасл остается на 15-й позиции.

Арсенал — Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

Арсенал: Лено — Соареш, Холдинг, Луис, Тирни — Обамеянг (Виллиан, 79), Томас (Эль-Ненни, 67), Смит-Роу (Мартинелли, 82), Джака, Сака — Лаказетт

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лаксальт, Крафт — Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф (Хендрикс, 78), Алмирон (Андерсон) — Кэрролл (Мерфи, 78), Уилсон