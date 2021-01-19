Англия

Будущее специалиста на Стэмфорд Бридж очень туманно.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард может быть уволен из клуба в ближайшее время.

По информации инсайдера Саймона Джонсона, если "синие" в предстоящем матче уступят Лестеру, то Лампард покинет свой пост.

"Руководством клуба уже обсуждаются два специалиста, которые могут заменить Лампарда. Пока подробностей не много, но у Фрэнка большие проблемы", — заявил журналист The Athletic в эфире talkSPORT.

Отметим, что ранее СМИ называли Андрея Шевченко кандидатом на пост коуча "пенсионеров". Помимо украинца боссы лондонцев рассматривают Томаса Тухеля, который недавно покинул ПСЖ.

Лампард возглавил Челси летом 2019 года. На данный момент команда находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидера МЮ на 8 очков.

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