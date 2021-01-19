Англия

Специалист — о переезде немца в Турцию.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал уход из клуба Месута Озила, который должен присоединиться к Фенербахче.

"Всегда грустно, когда футболисты такого уровня, как Озил, покидают клуб".

Также Артета высказался о победе "канониров" над Ньюкаслом.

"Нам потребовалось немного больше времени, чем я ожидал, чтобы забить первый гол, но мне нравится сплоченность и ритм, с которым играла команда.

Я просил их атаковать лучше, иметь больше возможностей в определенных областях, но без потери структуры, которая необходима для контроля над игроками Ньюкасла. Когда мы это сделали, мы действовали эффективно и рискнули", — сказал Артета в интервью ВВС.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.