Специалист — о переезде немца в Турцию.
Месут Озил, getty images
19 января 2021, 10:34
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал уход из клуба Месута Озила, который должен присоединиться к Фенербахче.
"Всегда грустно, когда футболисты такого уровня, как Озил, покидают клуб".
Также Артета высказался о победе "канониров" над Ньюкаслом.
"Нам потребовалось немного больше времени, чем я ожидал, чтобы забить первый гол, но мне нравится сплоченность и ритм, с которым играла команда.
Я просил их атаковать лучше, иметь больше возможностей в определенных областях, но без потери структуры, которая необходима для контроля над игроками Ньюкасла. Когда мы это сделали, мы действовали эффективно и рискнули", — сказал Артета в интервью ВВС.
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