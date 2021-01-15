Англия

Немец может покинуть Арсенал в ближайшее время.

Спортивный директор Фенербахче Эмре Белезоглу поделился подробностями переговоров по трансферу полузащитника Арсенала Месута Озила.

"Как представитель клуба я настроен очень позитивно, но все не так просто. У Фенербахче свои планы на Месута, но у Озила контракт с Арсеналом до лета.

Я считаю его суперзвездой. Это футболист, который участвует в половине голов клуба, за который выступает. Я бы очень хотел, чтобы у Фенербахче появился такой футболист.

Мы встречались с Озилом, а также с его агентом, и могу сказать, что Месут ближе к переходу в Фенербахче, чем когда-либо. Если он сможет договориться со своим клубом о переходе на наших условиях, то нам не придется повышать свой бюджетный лимит на год.

Сейчас клубам не под силу предлагать футболистам контракты на 4-5 млн евро в год. Мы не можеv превышать наши лимиты, иначе это повлияет на других игроков," – приводит слова Белезоглу Goal.

Ранее сообщалось, что Арсенал не намерен платить Озилу даже часть зарплаты в случае ухода немца в Фенербахче.