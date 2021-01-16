Англия

Сообщается, что немец на этих выходных перейдет в Фенербахче.

Полузащитник Арсенала Месут Озил достиг принципиальной договоренности с лондонским клубом о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2020-го года.

Как сообщает The Athletic, в течение выходных 32-летний немец завершит переход в Фенербахче в качестве свободного агента.

Озил зарабатывал в Арсенале около 350 тысяч фунтов в неделю. В последний раз он выходил на поле в марте 2020 года в поединке АПЛ против Вест Хэма (1:0).

Также напомним, что Месут Озил не был включен в заявку Арсенала на нынешний сезон АПЛ и Лиги Европы.

Ранее главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал возможный уход Месута Озила в зимнее трансферное окно.