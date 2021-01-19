Англия

Предлагаем вашему вниманию результативную передачу украинца.

Вест Хэм на своем поле принимал Вест Бромвич Альбион в рамках поединка 18-го тура английской Премьер-лиги.

Голевой передачей во время решающего гола в матче отметился Андрей Ярмоленко.

На 66-й минуте встречи вышедший на замену украинец Андрей Ярмоленко сделал скидку на Майкла Антонио, который переправил мяч в сетку ворот гостей.

Видео момента:

Благодаря победе Вест Хэм поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Бромвич же — остался на 19-м.

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